25 Ocak 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıKar şehri felç etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi!Yalova'da kamu personeline kar tatili! O görevliler hariç!Diş Hekimi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstanbul otobüs seferleri iptal edildi! Mağdur vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi!İstanbul'da özel araç yasağı var mı? Özel araçların trafiğe çıkması yasak mı 25 Ocak 2022 Salı?Kar yağışı devam ediyor! Meteoroloji uyardı: Buzlanma, don, çığ, fırtına...İşte 25 Ocak 2022 Salı hava durumu!Son dakika | Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı, uçuşlar durduruldu!Diğer Veterinerler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTıp Asistanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı, uçuşlar durduruldu!

Son dakika | Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı, uçuşlar durduruldu!

Son dakika | İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yağışların bugün de devam etme ihtimaline karşı özel araçların trafiğe çıkması kısıtlandı, uçuşlar durduruldu, otobüslerin terminallerden çıkış süresi uzatıldı.

Son dakika | Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı, uçuşlar durduruldu!

Son dakika! İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar geceyi araçlarında geçirdi. Yağışların bugün de devam etme ihtimaline karşı özel araçların trafiğe çıkması kısıtlandı, uçuşlar durduruldu, otobüslerin terminallerden çıkış süresi uzatıldı.
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT