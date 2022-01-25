Son dakika | Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı, uçuşlar durduruldu!

Son dakika! İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar geceyi araçlarında geçirdi. Yağışların bugün de devam etme ihtimaline karşı özel araçların trafiğe çıkması kısıtlandı, uçuşlar durduruldu, otobüslerin terminallerden çıkış süresi uzatıldı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.