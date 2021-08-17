Son dakika | Kerem Aktürkoğlu'na kafa atmıştı! Skandal hareketi sonrası Marcao'dan ilk açıklama

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor' karşı karşıoya geldi. Galatasaray, Giresunspor'u 2-0 yendi fakat maçta Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranış galibiyetin önüne geçti. Birçok kişi skandal olaya sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı davranışa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımında bir videoya yer veren Marcao, haklı olduğunu düşündüğü bir konuda öfkesine yenik düştüğünü ifade ederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun anne ve babasından af diledi Marcao, Aktürkoğlu'dan da özür diledi.

Marcao yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.

Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.

Ben, Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor bir durumda gençtim. Eğer beni sahaya koyup, bana emek vermeseydiniz, kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor.

Haklı olduğum düşündüğüm bir konuda o an öfkeme yenik düştüm. Sizler gibi ben de bir insanım. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum."

NE OLMUŞTU?

16 Ağustos Pazartesi günü Galatasaray deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Maçın 61. dakikasında Marcao, kendi sahasından rakip sahaya koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı.

Galatasaray futbolcusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa ile saldırdığı için kırmızı kartla oyundan atıldı.

Moralinin bozuk olduğu görülen Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı. Giresunspor taraftarları, oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

Marcao'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olaylı maç, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fakat yaşanan olay Galatasaray'ın başarısının önüne geçti.

Maçta olay! Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı