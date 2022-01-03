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  3. Son dakika | Memur zammı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika | Memur zammı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 artış yapıldı. Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Memur zammı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarında toplamda yüzde 28 artış yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.

EMEKLİ MAAŞINDA ALT SINIR BELLİ OLDU

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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