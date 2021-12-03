Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ikinci kez müdahale

Ordu'dan Japonya'ya sağlam gitti, felç olup geldi! Göbeğindeki sivilceyi sıkan adam sadece 3 gün içinde felç kaldı!

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