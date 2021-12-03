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  3. Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ikinci kez müdahale

Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ikinci kez müdahale

Son dakika.. Merkez Bankası, döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları görüldüğü gerekçesiyle piyasaya ikinci kez müdahale edildiği duyuruldu.

Son dakika | Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına ikinci kez müdahale

Merkez Bankasından yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Öte yandan Merkez Bankası 1 Aralık tarihinde döviz kurlarına müdahale etmişti. Merkez Bankasının ilk yaptığı müdahalenin 1 milyar doları bulduğu ifade edilmişti. 

Merkez Bankası yaptığı müdahalelerin değerini 15 günlük yasal sürenin sonunda kamuoyuna açıklayacak. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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