Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurarak, EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER'in şehit olduğunu açıkladı.

3 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.”

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