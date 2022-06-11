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  3. Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit oldu.

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından acı haberi duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurarak, EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER'in şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

3 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.”

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

Son dakika! MSB acı haberi duyurdu! Şehidimiz var!

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