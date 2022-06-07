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MSB'den çarpıcı paylaşım! "Teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ait mağara ve mühimmatların görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen bir mağaraya ait görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği görüldü.

MSB'den çarpıcı paylaşım! Teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz

"MÜHİMMATLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLİYOR"

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, ele geçirilen mağaraya ait görüntülerin yanı sıra bir çok mühimmatın da bulundu görüntüler yer aldı. Paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hâle getiriyor" açıklamaları yer aldı.

MSB'den çarpıcı paylaşım! Teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz

MSB'den çarpıcı paylaşım! Teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz

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