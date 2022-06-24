Son dakika | MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır dışında terör örgütüyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.



Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/altNzfxbyr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022

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