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  3. Son dakika | MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır dışında terör örgütüyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Son dakika | MSB açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe vuruldu: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi."

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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