Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Sınır içinde ve sınır dışında teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesine sızmaya çalışan teröristleri de etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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