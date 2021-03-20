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  3. Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunmak isteyen 14 PKK /YGP'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Sınır içinde ve sınır dışında teröristlerin hain emellerine izin vermeyen Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesine sızmaya çalışan teröristleri de etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.  Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... MSB duyurdu: Barış Pınarı Bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

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SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü!SON DAKİKA! MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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