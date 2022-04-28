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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölge 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölge 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne karşı operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor." ifadeleri kullanılarak şöyle denildi:

"Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

 

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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