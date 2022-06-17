Son dakika | MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak yapılan açıklamada," Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi.

Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/b1sCxJVPQX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2022

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