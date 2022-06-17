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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin TSK tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak yapılan açıklamada," Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." denildi. 

 

 

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{TITLE_STRIP}MSB'den çarpıcı paylaşım! "Teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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