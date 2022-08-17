Son dakika| MSB duyurdu! Şanlıurfa'dan acı haber: Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi ÖZDEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Enes Gazi Özdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Enes Gazi Özdemir'in biyografisi...