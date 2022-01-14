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Son dakika! Novak Djokovic'in vizesi iptal edildi! Turnuvaya katılamayacak!

Son dakika! Novak Djokovic’in Avustralya vizesi, yasaların göçten sorumlu devlet bakanına tanıdığı yetki kapsamında yeniden iptal edildi.

Son dakika! Novak Djokovic'in vizesi iptal edildi! Turnuvaya katılamayacak!

Son dakika haberi... Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildiren Novak Djokovic'in vizesi, Avustralya hükumeti tarafından ikinci kez iptal edildi. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından konuyla ilgili yaptığı açıklamada iptalin "sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ve kamu yararı temelinde" yapıldığı belirtildi.

Son dakika! Novak Djokovic'in vizesi iptal edildi! Turnuvaya katılamayacak!

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Alınan bu karar sonrası Sırp tenisçi Avustralya Açık Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Öte yandan Novak Djokovic'in bu karara itiraz edebilme hakkı da bulunuyor. Sırp tenisçinin avukatları hafta sonu yapılacak görüşmeler neticesinde itiraz durumunu değerlendireceklerini ancak bunun ne şekilde sonuçlanacağını tam olarak bilmedikleri ifade ediliyor.

Son dakika! Novak Djokovic'in vizesi iptal edildi! Turnuvaya katılamayacak!

NE OLMUŞTU?

Daha önce Covid-19 aşısı olmadığı için turnuvaya katılamayacağı söylenen ancak  Avustralya Açık yönetiminin tıbbi sağlık muafiyetiyle turnuvaya katılma hakkı verdiği Novak Djokovic, Başbakan Scott Morrison'a takılmıştı. Giriş vizesi iptal edilen ve 8 saat Melbourne Havalimanı'nda kalan dünya bir numarası, olumlu sonuç çıkmayınca sınır dışı edilmişti. Sonrasında yargıya giden Djokovic, davayı kazanmıştı.

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Ramazan Sarı
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