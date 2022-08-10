Son dakika |Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğu belirtildi. Açıklamada," Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Öte yandan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan İstikham Uzman Onbaşı Mustafa Demir'de dün şehit olmuştu.

SON 24 SAATTE 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Buna göre son 24 saatte İstikham Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu