Son dakika | Rusya - Ukrayna geriliminde Kremlin'den diplomasi çıkışı: Tanıma kararının tansiyonu düşüreceğine inanıyoruz

Son dakika... Rusya - Ukrayna geriliminde sıcak saatler yaşanırken Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'nın diplomasiye açık olduğu ifade edilerek," Tanıma kararının tansiyonu düşüreceğine inanıyoruz " denildi.

Detaylar gelecek...

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etti. Putin gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

Törende Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalandı.

15 Şubat'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

YAPTIRIM KARARI ALDILAR

Öte yandan ABD ile Avrupa Birliği gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacaklarını duyurmuştu.

Putin canlı yayında ulusa sesleniş yaptı! Donetsk ve Luhansk devletlerini resmen tanıdığını duyurdu!

Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Buzlar eriyor gibi, Biden, Putin ile buluşmayı kabul etti!

Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

Son dakika! Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor!