Samsun'a şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu!

Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düştü.

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düştü. Acı haber, Samsun Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. S

amsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Vezirköprülü kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim” dedi.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Vezirköprülü hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.