Samsun'a şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu!

Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düştü.

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Samsun'a şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu!

Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düştü.
Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düştü. Acı haber, Samsun Valiliği’nin sosyal medya hesabından duyuruldu. S

amsun Valisi Zülkif Dağlı da yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Vezirköprülü kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim” dedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Vezirköprülü hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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