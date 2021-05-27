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  3. Son dakika | Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika | Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliği organize suç örgütü lideri Sedat Peker için yakalama kararı çıkardı.

Son dakika | Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika...Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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