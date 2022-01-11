Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Öldü mü? Hangi takımlarda oynadı?2022 Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10741081529 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kompozisyon örnekleri 2022 | 29 Ekim kompozisyonları 2022Müge Anlı'da "Kimin eli kimin cebinde" dedirten olay! Cinayetin çözüldüğü tahtaya bu kez 'kim kiminle birlikte' şeması çizilince sosyal medyada 'Swinger' esprilerine neden oldu!Nezir ne demek, TDK'ya göre Nezir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İspanya Süper Kupası: Barcelona – Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Son dakika! Domenec Torrent, Galatasaray için yola çıkıyor! Bugün İstanbul'a gelecek!Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika... Terörist Barış Kaya ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Son dakika... Terörist Barış Kaya ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığından TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan fezleke daha sonra TBMM'ye yollanacak. Burada Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınıp TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse Güzel'in yargılanmasının önü açılacak. Yargılama sonunda ise Güzel hakkında hüküm kesinleşirse bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunacak ve Güzel'in milletvekilliği düşürülecek. 

20220109-2-51650356-72361985-001.jpg

NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

20220109-2-51650356-72361983-001.jpg20220109-2-51650356-72361989.jpg

 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

{TITLE_STRIP}Terör kampında fotoğrafları çıkmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Semra Güzel için flaş sözler: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

{TITLE_STRIP}Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT