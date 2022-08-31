Son dakika: Türkiye, Yunanistan tacizini NATO'ya taşıyor!

Son dakika... Yunanistan'ın Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı taciz NATO'ya taşınıyor.

Gül Erdoğan
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Son dakika: Türkiye, Yunanistan tacizini NATO'ya taşıyor!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

RUS YAPIMI S-300'LER İLE TACİZ

Rus yapımı S-300’ler 23 Ağustos günü uluslararası hava sahasında görev uçuşu yapan Türk F-16’larına ‘radar kilidi’ atmıştı.

Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendirilirken, Türk F-16 savaş uçakları düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Son dakika: Türkiye, Yunanistan tacizini NATO'ya taşıyor!

YUNANİSTAN İNKAR ETTİ

Atina yönetimi ise Girit adasındaki S-300 füzelerinden radar kilidi atıldığını inkâr etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları ile askeri kaynaklar, “Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif duruma getirilmediğini, ayrıca söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını” ileri sürdü.

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