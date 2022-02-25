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  3. Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

Son dakika... Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e müzakere çağrısı yaptı. Putin de müzakereye açık olduğunu bildirdi.

Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

Dün gece  saatlerinde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmişti.

SİLAH TUTAN HERKESE VATANI SAVUNMA ÇAĞRISI YAPILDI

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaparken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarına göre Rusya'nın saldırılarında ilk gün 137 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Öte yandan çok sayıda asker de çatışmalarda hayatını kaybetti.

Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehirde silah sesleri duyulurken Rusya, ülkedeki hakimiyetini artırmaya ve saldırılarını şiddetlendirmeye devam ediyor. 

Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

ZELENSKİ: MÜZAKERE MASASINA OTURALIM

ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alırken NATO Liderler Zirvesi öncesi iki taraf müzakere masasına oturma mesajları verdi. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'müzakere masasına' çağırdı. Putin'e seslenen Zelenski "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır." dedi.

Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdi

PUTİN MÜZAKEREYE HAZIRIZ MESAJI VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, de bu çağrıya  "Ukrayna ile müzakereye hazırız" mesajı verdi. Putin 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi. 

ÇİN DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

Çin Devlet Televizyonu, Putin'in görüşmeye hazır olduğuna yönelik haberi okuyucularına duyururken dünya gelişmeleri takip etmeye başladı. 

LAVROV: UKRAYNA'YI İŞGAL ETMİYORUZ

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'yı işgal etmediklerini belirterek şunları söylemişti:

"Bağımsız bir devleti destekliyoruz, çok kültürlülüğü çeşitliliği destekliyoruz. NATO manipülasyon yapıyor. Ukrayna'nın aşırıcı yöntemlerin altında olması kabul edilebilir değil, aynı zamanda Ruslar için soykırım yapılması da kabul edilemez. Ukrayna'yı işgal etmiyoruz. Bizi eleştirenlerin geçmişte yaptıklarına bakın."

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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