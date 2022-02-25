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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan korkmadıklarını ve yalnız bırakıldıklarını belirterek," Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafaasında tek başımıza kalıyoruz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılardaki son durum hakkında bilgi verirken değerlendirmelerde bulundu. 

137 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Rus askerlerinin saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin olduğunu ifade eden  Volodimir Zelenski," Ön verilere göre, ne yazık ki bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımız ve vatandaşlarımızı kaybettik. 316 kişi yaralandı. Hepsine Ukrayna kahramanı unvanı verilecek" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor

SEFERBERLİK İLANI

Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki ülke genelinde ilan edilen seferberlik kararını imzalaması hakkında bilgi veren Zelenskii, "Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığı nedeniyle ve devletin güvenliğinin sağlanması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer askeri oluşumların muharebeye ve seferberliğe hazırlığının desteklenmesi amacıyla alındı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor

"RUSYA'YLA KONUŞMAKTAN KORKMUYORUZ"

Rusya'dan korkmadıklarının altını çizen Zelenski şunları kaydetti:

"Bugün Moskova'dan Ukrayna'nın tarafsızlık statüsünü konuşmak istediklerini duyduk. Rusya'dan korkmuyoruz, Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz, tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Biz zaten NATO'da değiliz, fakat bu durumda hangi garantileri alacağız? En önemlisi de onları bize tam olarak hangi ülkeler verecek?" 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor

"KİMSE BİZİ NATO'YA ALMAK İSTEMİYOR"

Saldırılar başladıktan sonra kınama ve tepki açıklamaları yapan batı ülkelerine sitem eden Zelenski, yalnız bırakıldıklarını ifade etti. Batılı ülkelerin korktuğunu da ifade eden Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafaasında tek başımıza kalıyoruz. Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil" 

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı. Zelenskiy açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev’deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, batılı ülkelere sitem etti: Yalnız kaldık, kimse bizim için savaşmak istemiyor

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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