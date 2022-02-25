Dünya alarma geçti! Ukrayna'ya operasyon başlatan Rus ordusu, Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin olduğu alanda kontrolü sağladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda çatışmalar şiddetlenmeye devam ederken Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Rus ordusu son olarak Ukrayna’nın Pripyat kentinde bulunan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı kontrol altına aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,“ Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri’nin birlikleri tarafından tamamıyla kontrol altına alınmıştır” dedi.

REAKTÖRDEKİ RADYASYON SEVİYESİ İZLENİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, santral personelinin çalışmasına olağan biçimde devam ettiğini ve 1986’de dördüncü reaktöründe patlama yaşanan santraldeki radyasyon seviyesini izlemeyi sürdürdüklerini belirtti.

150 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU

Operasyonlar hakkında bilgi veren İgor Konaşenkov, özel operasyonların başlamasının ardından 150 Ukrayna askerinin silahlarını bırakarak teslim olduğunu söyledi. Askerlerden 11'inin Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı’na bağlı oldukları ve Nikolayevsk yerleşim yerinden teslim olduklarının bilgisini verdi.

KENDİLERİNE KORİDOR AÇMAK İSTEYEN ASKERLERİN TESLİM OLMASI İSTENİYOR

Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 36. Deniz Piyade Tugayı’nın birimlerinden birinin de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçleri ile temas kurarak bölgeden çıkmak için kendilerine koridor açılmasını istediklerini ifade ederek, söz konusu birimin silah bırakması durumunda ailelerinin dönmelerine izin vereceğini söyledi.

Konaşenkov, özel operasyon bölgelerinde ‘durumun istikrar kazanması ardından buralarda teslim olan Ukrayna askerlerinin her birinin evlerine gitmeleri için serbest bırakılacağını’ vurguladı.

UKRAYNA'DAN RADYASYON UYARISI

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu'ndan yapılan radyasyon uyarısında ise," Radyasyon izleme sisteminden gelen veriler, önemli sayıda gözlem noktasında gama radyasyonu kontrol seviyelerinin aşıldığını göstermektedir." denildi.

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