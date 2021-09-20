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  3. Son dakika | Vatandaşa küfürler savurmuştu! CHP'li Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, disiplin kuruluna sevk edildi

Son dakika | Vatandaşa küfürler savurmuştu! CHP'li Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, disiplin kuruluna sevk edildi

Son dakika... Bir vatandaşa küfür ettiği ses kaydı ortaya çıkan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, disiplin kuruluna sevk edildi.

Son dakika | Vatandaşa küfürler savurmuştu! CHP'li Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, Bir vatandaşa küfür ettiği ses kaydı ortaya çıkan Muğla'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın disiplin kurulana sevk edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini belirten Serkan Yalnız isimli taraftar arasında meydana gelmişti. Yalnız, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Belediyenin takıma destek olmadığı gerektiğini ifade eden Yalnız'la görüşen Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca 6 Temmuz’da mesaj atarak “Bu işlere burnunu sokma” dedi. 

Son dakika | Vatandaşa küfürler savurmuştu! CHP'li Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, disiplin kuruluna sevk edildi

Daha sonra Serkan Yalnız, eleştirilerine devam edince Alim Karaca 27 Ağustos’ta mesaj atarak, “Sana hesap mı vermek zorundayım?” dedikten sonra bu kez telefon etti. Yalnız'ın telefonu açmasıyla Karaca, Yalnız’a ve ailesine galiz küfürler yağdırdı.

Bunun üzerine Yalnız, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Belediye Başkanı Karaca hakkında şikayetçi oldu. Yalnız'ın savcılığa sunduğu ses kaydına göre, Karaca görüşme boyunca tam 68 kez küfür etti.

{TITLE_STRIP}Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini eleştiren bir vatandaşa 12 dakikada 68 kez küfür etti

{TITLE_STRIP}Alim Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Alim Karaca hangi partili?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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