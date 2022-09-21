Son dakika | YSK üyelerine hakaretten yargılanıyordu! İmamoğlu'nun davası ertelendi

Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2018 yılında yapılan İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi sonrası yaptığı açıklamada dönemin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyeler hakkında birtakım ifadeler kullanmış bunun üzerine iddianame hazırlanmıştı. İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi sonrası Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi görülen davanın duruşması bugün yapıldı. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı, 11 Kasım 2022 tarihine erteledi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş, seçimlerin iptal edilmesi hakkında şunları söylemişti:

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"31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır..."

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