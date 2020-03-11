Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin ön rapor açıklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul - İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat Çarşamba Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı. Kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın ardından uçak enkazının kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı. Dördüncü gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında uçağın gövde kısmı ve kuyruk kısmı birbirinden ayrıldı. Ardındansa uçağın gövde kısmı vinç yardımıyla TIR'a konularak götürüldü.

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