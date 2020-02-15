Uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alındı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotun Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma başlatmıştı.

İKİNCİ PİLOTTA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, dün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P'nin "Olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylediği" öğrenildi.

BAKAN TURHAN'DAN UÇAK KAZASI AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, “Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Kara kutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak” yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul - İzmir seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat Çarşamba Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı. Kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın ardından uçak enkazının kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı. Dördüncü gününde devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında uçağın gövde kısmı ve kuyruk kısmı birbirinden ayrıldı. Ardındansa uçağın gövde kısmı vinç yardımıyla TIR'a konularak götürüldü.

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