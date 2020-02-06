Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul- İzmir seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin kimliği belli oldu.
Türkiye'yi derinden üzen başka bir olay olan Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçak kazasında ölenlerin kimliği belirlendi.
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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