Oktay Kayanrca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yıllarca izlenme rekorları kırdı. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra dizinin 'Son Efsane' ismiyle dijital platformlarda yayınlanacağı ve bu hamleye karşı ATV'nin hukuksal süreç başlattığı söylenmişti. Peki Son Efsane ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak? Son Efsane oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

SON EFSANE NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAYINLANACAK?

İsim hakkı ATV’de olan EDHO'nun devamı niteliğindeki projenin yeni adı ise “Son efsane” oldu. Filmin ay sonunda olması planlanan yayın tarihini blutv kısa süre içinde açıklayacak.

SON EFSANE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Son Efsane dizisi versiyonu şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli’ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.