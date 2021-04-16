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Son Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz 16. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Akgün, bir abisinin olup, olmadığı haberleri ile kafasını kurcalarken karşısına çıkan o kişi şaşkına çevirir. İşte Son Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle...

Son Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz'da ipler iyice gerilirken Selim yaptığı o itiraf herkesi şoke eder. Öte yandan Canan, Selim'in ağzından çıkanlar karşısında ne yapacağını bilemez. Peki Selim'in babası kim? İşte Son Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle...

Akgün, cezaevine girmiştir. Selim, Akgün’ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. Halil Sadi’nin adamları, Akgün’ün peşini bırakmayacaktır. Canan ve Selim, bir an önce Akgün’ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler.

SON YAZ 16. BÖLÜM CANLI İZLE| SON YAZ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Ancak Akgün’ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün’ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye karar verir. Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder. Peki Akgün abisini bulabilecek mi? Babası neden bu gerçeği yıllarca sakladı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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