Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak. Yeni bölümde yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. İşte Son Yaz 17. bölüm full izle| Son Yaz son bölüm Fox TV full izle...

Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

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Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.