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Son Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izle

Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Son Yaz 21. bölümüyle sezona ara veriyor. Dizinin sezon finalini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Son Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izle liklerine yer verdik...

Son Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izle

Cuma günleri Fox TV kanalında ekrana gelen Son Yaz dizisi 21. bölümüyle sezon finali yapıyor. Diziyi kesintisiz izlemek isteyenler haberimizden Son Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SON YAZ 21. BÖLÜM SEZON FİNALI FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SON YAZ 21. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın  yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan,  ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin  hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır?

Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

SON YAZ 21. BÖLÜM SEZON FİNALI FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SON YAZ 21. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE

Son Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izleSon Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izle

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