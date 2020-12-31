O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Burak Arlıer’in yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı "Son Yaz" dizisi ilgi odağı oldu. Günlerdir televizyonda fragmanları yayınlanan dizisin ne zaman ve saat kaçta başlayacağı araştırmaya konusu oldu. Peki Son Yaz dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? Detayları haberimizde derledik...

SON YAZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Ali Atay ile Funda Eryiğit'in üstlendiği Son Yaz dizisi 1 Ocak 2021'de izleyici karşısında olacak. Heyecanla beklenen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Günlerdir tanıtım videoları ve afişleri ile merak uyandıran Son Yaz dizisinin yayın tarihi belli oldu. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizi, yeni yılın ilk günü olan cuma akşamı saat 20.00'da izleyici ile buluşacak.

Son Yaz dizisi konusu ne? Oyuncuları kim? Son Yaz dizisi nerede çekiliyor?