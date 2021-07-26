Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı FOX TV'de izleyici karşısına geçen dizi Son Yaz'da Funda Eryiğit, Erdem Şanlı, Şebnem Dönmez ve Emre Karayel'in veda ettiği öğrenilmişti. Bunun ardından diziye hangi isimlerin dahil olacağı merak konusu olmuştu

BİRCE AKALAY'A TEKLİF GİTTİ

Diziye veda eden Şebnem Dönmez'in yerine yeni bir kadın oyuncunun gireceği konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu rol için son olarak "Kuş Uçuşu" adlı Netflix dizisinde kamera karşısına geçen Birce Akalay'a teklif götürüldüğü öğrenildi.

Alperen Duymaz, Ali Atay, ve Hafsanur Sancaktutan başrollerinde yer aldığı dizinin çekimlerinin bu sezon İzmir'den İstanbul'a taşındığı da söylenenler arasında.