Ateş bacayı sardı! Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in romantik kaçamağı! Mega yatlarında aşk tazeledilerTrabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiSon dakika | MHP lideri Bahçeli'den Kıbrıs açıklaması: Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır, Ankara’yla Kıbrıs’ın kaderi birdir.Güvenlik kayıt NO öğrenme 2021 | Güvenlik kayıt NO nereden, nasıl öğrenilir 2021?AK Parti İl Başkanlığı'nda yaşanan intihar girişimi korku dolu anlar yaşattı!Kanser hastası eşini boğarak öldürdü, silahı başına ateş ederek intihar ettiSon Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı canlı izleÇağatay Akman kız arkadaşına taciz etti, karakolluk oldu! Arkadaşları gazetecilere saldırdı!e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!

Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin sezon finalinin ardından sevilen oyuncuların veda edeceği öğrenildi. Bunun üzerine dizinin yeni kadın yıldızı için Birce Akalay'a teklif gittiği öğrenildi.

Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!

O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı FOX TV'de izleyici karşısına geçen dizi Son Yaz'da Funda Eryiğit, Erdem Şanlı, Şebnem Dönmez ve Emre Karayel'in veda ettiği öğrenilmişti. Bunun ardından diziye hangi isimlerin dahil olacağı merak konusu olmuştu

BİRCE AKALAY'A TEKLİF GİTTİ

Diziye veda eden Şebnem Dönmez'in yerine yeni bir kadın oyuncunun gireceği konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu rol için  son olarak "Kuş Uçuşu" adlı Netflix dizisinde kamera karşısına geçen Birce Akalay'a teklif götürüldüğü öğrenildi.

Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!

Alperen Duymaz, Ali Atay, ve Hafsanur Sancaktutan başrollerinde yer aldığı dizinin çekimlerinin bu sezon İzmir'den İstanbul'a taşındığı da söylenenler arasında. 

Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti! Son Yaz dizisinde üzen vedalar gerçekleşmişti! Başrol için bomba isme teklif gitti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT