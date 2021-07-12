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Son Yaz'ın yeni sezonu hakkında sürpriz karar! Dizide değişikliğe gidiliyor

Geçtiğimiz haftalarda sezona ara veren Fox TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Son Yaz'ın yeni sezonunda zaman atlaması yaşanacak.

Son Yaz'ın yeni sezonu hakkında sürpriz karar! Dizide değişikliğe gidiliyor

Funda Eryiğit, Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı'nın sezon finali bölümünün ardından veda ettiği Son Yaz dizisinin yeni sezonunda değişiklik yaşanacağı öğrenildi.

ZAMAN VE MEKAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlk bölümü ocak ayında Fox TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça ilgiyle izlenen O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Semih Bağcı’nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı başrollerinde  Alperen Duymaz, Ali Atay, ve Hafsanur Sancaktutan yer aldığı Son Yaz dizisinde Birsen Altuntaş'ın haberine göre birkaç yıllık zaman atlaması yaşanacak. 

Son Yaz'ın yeni sezonu hakkında sürpriz karar! Dizide değişikliğe gidiliyor

HALİL BABÜR SON YAZ'DA

Ayrıca dizisinin İstanbul'da devam edeceği ve Rize'de de bazı sahnelerin olacağı öğrenilirken diziye Halil Babür'ün hayat verdiği Soner karakterinin ailesi de katılacak. Yeni rolleri kimin canlandıracağının ise yakında netleşeceği konuşuluyor.

Son Yaz'ın yeni sezonu hakkında sürpriz karar! Dizide değişikliğe gidiliyor

SON YAZ KONUSU

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır.

Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.

Son Yaz'ın yeni sezonu hakkında sürpriz karar! Dizide değişikliğe gidiliyor

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