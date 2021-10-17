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Sosyal Oluşum ne demek, TDK'ya göre Sosyal Oluşum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sosyal Oluşum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sosyal Oluşum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sosyal Oluşum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sosyal Oluşum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sosyal Oluşum ne demek, TDK'ya göre Sosyal Oluşum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sosyal oluşum ne demek? Sosyal oluşum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sosyal oluşum kelimesi. Peki sosyal oluşum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sosyal oluşum nedir, sosyal oluşum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SOSYAL OLUŞUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sosyal oluşum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sosyal oluşum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zaman içinde insanların oluşturduğu toplumla ilgili sosyal değişim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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