Spor Tırmanış Emniyetçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Spor Tırmanış Emniyetçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Spor Tırmanış Emniyetçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3423.11
Meslek Adı : Spor Tırmanış Emniyetçisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları
Meslek Birim Grubu : Fitnes Ve Rekreasyon Eğiticileri Ve Program Liderleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Spor Tırmanış Emniyetçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Spor Tırmanış Emniyetçisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji) mesleği için “2132.23” kod olarak kullanılır iken Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) mesleği için “8172.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Spor Tırmanış Emniyetçisi Meslek Kodu “3423.11” olarak belirlenmiştir.