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Stabil ne demek, TDK'ya göre Stabil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Stabil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Stabil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Stabil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Stabil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Stabil ne demek, TDK'ya göre Stabil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Stabil ne demek? Stabil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi stabil kelimesi. Peki stabil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre stabil nedir, stabil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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STABİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Stabil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Stabil kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre stabil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanıklı, sağlam
- Dengeli
- Düz (I)
- Oturmuş
- Kararlı, değişmez

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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