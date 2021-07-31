Star Market başvuru nasıl yapılır? Star Market Başvuru formu

Seyirciyi heyecan dolu bir alışverişin içine sokan Yapımcılığını Global Medya'nın, sunuculuğunu ise Ufuk Özkan'ın üstlendiği Star Market ilgiyle izleniyor. Alışveriş yaptıkça para kazandıran yarışma programı Star Market'te yarışmacılar, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele ediyor. Peki Star Market başvuru nasıl yapılır? İşte Star Market Başvuru formu...

STAR MARKET BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ufuk Özkan'ın Star TV ekranında sunduğu yarışma programı Star Market'e başvuruda bulunmak isteyenlerin Star TV'nin internet sitesine girerek programın sayfasına girmeleri ve başvuru kısmına tıklamaları yeterli olacaktır.

STAR MARKET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

STAR MARKET FORMATI

Yarışmada her bölüm üç takım kıyasıya bir yarışa girecek. Yarışmacılar, etaplar boyunca kimi zaman sorulara cevap vererek, kimi zaman da kendilerinden istenen ürünleri marketin içinde bulmaya çalışacak.

"Büyük Alışveriş" adı verilen 'yarı final' etabında rakiplerinden daha fazla süre toplamaya çalışan yarışmacılar, keyifli ve eğlenceli bir serüveni evlerinize taşıyacak.

Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı 'Star Market'in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve ünlü isimler yer alacak.

İlk olarak "Supermarket Sweep" adıyla 1965 yılında Amerika'da yayınlanmaya başlayan 'Star Market', kısa sürede milyonların gözdesi haline geldi.