Ufuk Özkan'ın sunduğu, yarışmacıların alışveriş yaptıkça para harcamak yerine kazandığı ve en pahalı sepetleri doldurmak için yarıştığı program Star Market'in hangi kanalda ve hangi gün olduğu merak ediliyor. Bunun üzerine Star Market ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün oynuyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

STAR MARKET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN OYNUYOR?

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Star TV'de başlayan yeni yarışma programı ‘Star Market’ hafta içi her gün saat 16.45'te yayınlanırken cumartesi akşamı saat 20.00'da izleyici karşısına geçiyor.

Ufuk Özkan’ın sunduğu Star Market'te her bölüm iki kişiden oluşan üç takım etaplar boyunca süre toplamak için yarışıyor. Yarı finalde en pahalı alışverişi yapan takım, finalde 3 soru cevaplayarak her gün 10 bin liralık ödül için mücadele ediyor.

Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı ‘Star Market’in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve hayranı olduğunuz ünlü isimler olacak.