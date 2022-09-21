STAR TV Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Duy Beni'nin final yapacağı söyleniyor. Peki Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Gül Erdoğan
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STAR TV Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

STAR TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

STAR TV Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

STAR TV DUY BENİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? DUY BENİ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Duy Beni dizisi için final beklentisi var. Bu doğrultuda dizinin 20. bölümden sonra artık yayın hayatını sonlandırması bekleniyor. Dizi birkaç hafta içerisinde final yaparak ekranlara veda edebilir.

STAR TV Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

DUY BENİ KONUSU

Duy Beni dizisinde Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) ’in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla (Helin Kandemir)’ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla’ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır.O, Leyla’ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim’le birlikte Bekir (Taha Bora Elkoca) ve Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz) de sınavı kazanmıştır.

Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek.

Selim Bender ( Berk Hakman)! Hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır.

STAR TV Duy Beni dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Duy Beni final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

DUY BENİ SON BÖLÜM ÖZET

Kanat, Ekim’den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Ekim, Gerçek Koleji’ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim’e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.

Leyla amacına ulaşmış, Ekim ve Kanat’ın arasının açılmasını sağlamıştır. Artık hedefi onların tekrar bir araya gelmesine engel olmaktır. Fakat ikilinin uzaklaşmasından faydalanmak isteyen biri daha vardır; Melisa. Leyla, Kanat’ı hem Ekim’den hem Melisa’dan uzak tutmak için uğraşmak zorundadır. Leyla, bu uğurda elinden geleni yaparken; Aziz, Leyla’nın şeytani zekasından etkilenmekten alıkoyamaz kendini.

Gerçek Koleji’nde gruplaşmalar ve savaşlar devam ederken, Bahar ve Selim zorbalıkla mücadele etmeye devam ederler. Bahar doğru zamanda doğru yerde bulunarak hiç öğrenmemesi gereken bir bilgiye ulaşır. Öğrendiği bu bilgiyle birlikte büyük bir felaketin geleceğinden habersizdir.

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