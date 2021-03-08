Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Güne "Tülin Şahin ile Moda" programı ile başlarken, akşam ise "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
STAR TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" yer alırken, ardından ise fenomen program "En Güzel Bölüm" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
STAR TV 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
10:15 Zehir Hafiye
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli dizi tekrar/sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
19:00 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara