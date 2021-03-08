Star TV Yayın Akışı|Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Tülin Şahin ile Moda" yer alırken, ardından ise fenomen program "En Güzel Bölüm" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Menajerimi Ara" izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı...

STAR TV 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

10:15 Zehir Hafiye

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Yerli dizi tekrar/sinema

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara