Sterilize ne demek, TDK'ya göre Sterilize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sterilize ne demek? Sterilize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sterilize kelimesi. Peki sterilize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sterilize nedir, sterilize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

STERİLİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sterilize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sterilize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sterilize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bozulmasına yol açabilecek mikroorganizmalardan ve mayalardan sterilizasyon yöntemiyle arınmış olan (ürün vb.)

- Kısırlaştırılmış

- Arınık



STERİLİZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sterilize süt. Sterilize sebze.

- Sterilize şişe. Sterilize tüp.



STERİLİZE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- sterilize etmek

