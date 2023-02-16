Stijn Van Gassel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stijn Van Gassel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stijn Van Gassel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stijn Van Gassel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stijn Van Gassel 18 Ekim 1996 tarihinde Ysselsteijn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stijn Van Gassel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Stijn Van Gassel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Excelsior Rotterdam futbol takımında oynamaktadır. Excelsior Rotterdam takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stijn Van Gassel'nin Excelsior Rotterdam ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stijn Van Gassel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stijn Van Gassel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stijn Van Gassel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stijn Van Gassel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında VVV/Hel U19

1 Temmuz 2014 yılında Helmond Sport

1 Temmuz 2021 yılında Excelsior

Stijn Van Gassel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stijn Van Gassel şuan Excelsior Rotterdam takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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