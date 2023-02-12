Vicente Besuijen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Besuijen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vicente Besuijen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vicente Besuijen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vicente Besuijen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Besuijen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vicente Besuijen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Besuijen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Besuijen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Besuijen 10 Nisan 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Hollanda,Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vicente Andrés Felipe Federico Besuijen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Besuijen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Vicente Besuijen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Excelsior Rotterdam futbol takımında oynamaktadır. Excelsior Rotterdam takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vicente Besuijen'nin Excelsior Rotterdam ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vicente Besuijen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vicenteb7/

Vicente Besuijenboyu ve yaşı kaç

Vicente Besuijen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vicente Besuijen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Vicente Besuijen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Besuijen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Volendam Altyap

1 Temmuz 2015 yılında Volendam U17

22 Ağu 2017 yılında Roma A19

19 Ağu 2020 yılında ADO Den Haag

24 Ocak 2022 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2023 yılında Excelsior

30 Haziran 2023 yılında Aberdeen FC

Vicente Besuijen kimdir

Vicente Besuijen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Besuijen şuan Excelsior Rotterdam takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RKSV Pancratius, Ajax (2010-2012), FC Volendam (2012-2017)

Vicente Besuijen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Vicente Besuijen nereli

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