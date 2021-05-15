Su Arıza Ekip Sorumlusu, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
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Meslek Kodu : 7126.36
Meslek Adı : Su Arıza Ekip Sorumlusu
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)
Meslek Grubu : İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Birim Grubu : Su Ve Boru Tesisatçıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Su Arıza Ekip Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Su Arıza Ekip Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası mesleği için “7523.35” kod olarak kullanılır iken Ağaç Değerlendiricisi mesleği için “7521.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Su Arıza Ekip Sorumlusu Meslek Kodu “7126.36” olarak belirlenmiştir.