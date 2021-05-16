Su Sayac Sökme Takma Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Su Sayac Sökme Takma Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Su Sayac Sökme Takma Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 8219.25
Meslek Adı : Su Sayac Sökme Takma Elemanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Montajcılar
Meslek Grubu : Montajcılar
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Abonere ait su sayaçlarının borç, abone değişikliği vb. nedenlerde açma kapama işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Su Sayacı Sökme Takma Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kapama işlemi ile ilgili iş emirlerini almak,
b) Kapama iş emirleri sokak bazında düzenlemek,
c) Kapama işlemini için gerekli olan kör tapa vb. malzemeleri hazırlamak,
d) Kör tapa veya prizden ve şube yolundan kapama yöntemlerinden biriyle yapmak,
e) Sayaç durum bilgilerini iş emrine işlemek,
f) Yapılan kapama iş emirleri zimmetle idareye teslim etmek,
g) Su açma işlemleri ile ilgili iş emrini almak,
h) Sistemsel açma iş emri oluşturmak,
i) İş emrine göre kapalı suyu açmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Su Sayac Sökme Takma Elemanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleği için “8154.04” kod olarak kullanılır iken Ağaç Gemi Yapım İşçisi mesleği için “7115.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Su Sayac Sökme Takma Elemanı Meslek Kodu “8219.25” olarak belirlenmiştir.