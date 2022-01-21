Dünyaca ünlü komedyen Louie Anderson 68 yaşında kansere yenik düştüPeriyot ne demek, TDK'ya göre Periyot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Jeofizik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTubeTHY'den flaş açıklama: 49 uçuş iptal edildiTV 8 Canlı yayın O Ses Türkiye final bölümü full, tek parça izle | O Ses Türkiye son bölüm Youtube izleStar TV Canlı yayın Kaderimin Oyunu 5. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izleShow TV Canlı yayın Aziz 10. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izleKanal D Canlı yayın Arka Sokaklar 611. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm Youtube izleTHY EuroLeague: Anadolu Efes – Panathianikos maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linki
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Suizan ne demek, TDK'ya göre Suizan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suizan ne demek, TDK'ya göre Suizan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suizan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Suizan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Suizan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Suizan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Suizan ne demek, TDK'ya göre Suizan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suizan ne demek? Suizan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suizan kelimesi. Peki suizan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suizan nedir, suizan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SUİZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suizan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Suizan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre suizan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötü san, kuşku

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT