Suizan ne demek, TDK'ya göre Suizan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suizan ne demek? Suizan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suizan kelimesi. Peki suizan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suizan nedir, suizan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUİZAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suizan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Suizan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre suizan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötü san, kuşku

