Sukutuhayal ne demek, TDK'ya göre Sukutuhayal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sukutuhayal ne demek? Sukutuhayal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sukutuhayal kelimesi. Peki sukutuhayal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sukutuhayal nedir, sukutuhayal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUKUTUHAYAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sukutuhayal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sukutuhayal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sukutuhayal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayal kırıklığı



SUKUTUHAYAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fahim Bey böyle birçok heyecanlar geçirdiği hâlde işinin reddolunmasından büyük bir sukutuhayale uğrayarak ümidini kaybetmiyor.

