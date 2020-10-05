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Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını unutmadı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçe müftülüğünü ziyaret ederek müftü Hasan Erdoğan ve diyanet personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını unutmadı

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan'ı İlçe Müftülüğü'nde ziyaret ederek tüm diyanet personelinin "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan'ı İlçe Müftülüğü'nde ziyaret ederek "Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Diyanet personelinin halkla iç içe olan, devlet vatandaş kaynaşmasını sağlayan, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren toplum önderi kişiler olduğunu belirten Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Din hizmetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi adına ilçemizde fedakârca çalışan, yaşantısıyla topluma örnek olan başta İlçe Müftümüz Hasan Erdoğan olmak üzere tüm diyanet personelimizin Camiler ve Din Görevlileri haftasını tebrik ediyorum" dedi.

Kaymakam Kubilay, "Diyanet personelimiz pandemi sürecinde yürütülen Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında ve Mahalle Denetim ekiplerinde görev alarak koronavirüsle mücadelemizde bizlere büyük destek oldu, olmaya da devam ediyor. Bu çalışmalarda her zaman bizim yanımızda yer alan İlçe müftümüz ve personeline teşekkür ediyor, yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, gerçekleştirdiği ziyarette Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında görev alan müftülük personeline "Başarı Belgelerini" takdim etti.

Berna Akkaya
Editör


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