Sünnet olmak farz mı, sünnet mi? Diyanet sünnet fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kurul Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent DADAŞ başkanlığında toplanarak sünnet olmak hakkında bir fetva yayınlamıştı. İslam aleminin merak edilen konularından biri olan sünnet hakkındaki bu açıklamanın ardından vatandaşlar sünnet olmanın farz olup olmadığını merak ediyor. Peki Sünnet olmak farz mı, sünnet mi? İşte diyanet sünnet fetvası...

SÜNNET OLMAK FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Erkek üreme organının uç kısmında bulunan deri parçasının kesilmesine verilen addır. İslam dünyasında erkeklerin sünnet olmasının farz olup olmadığı konusu geçmişten günümüze kadar merak edilen konuların başında gelmiştir. Kur'ân'da "sünnet ile ilgili herhangi bir âyet bulunmamakla birlikte, Müslümanlığın simgesi olarak kabul edilmiştir. Bazı Hadisi şeriflere baktığımızda ise sünnet olmanın farz değil sünnet olduğu ifade edilmektedir.

İşte o Hadisi şeriflerden bazıları:

Sünnet olmak, erkekler için, sünnettir.) (Taberani)

Sünnetsiz adam, 80 yaşında da olsa, Müslüman olunca yine sünnet edilir (Beyheki)

Resulullah, Müslüman olan erkeğe, 80 yaşında olsa bile, sünnet olmayı emrederdi. (Taberani)

Fıtri sünnet beştir: Sünnet olmak, kasıkları temizlemek, tırnak kesmek, koltuk altını temizlemek ve bıyıkları kısaltmak. (Buhari)

ibrahim aleyhisselam, 80 yaşında [sünnet emri gelince gecikmemek için] balta ile kendisini sünnet etti. (Buhari)

DİYANET SÜNNET FETVASI

Diyanet de sünnet konusuyla ilgili fetvada bulunarak müslümanları bilgilendirmeyi amaçlamıştır. İşte diyanetin sünnet fetvası:

"Din İşleri Yüksek Kurulu 02.06.2021 tarihinde Kurul Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent DADAŞ başkanlığında toplandı. Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?” başlıklı fetva metni müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabulüne karar verildi:

Erkeklerin sünnet olması (hıtân), İslam’ın şiarlarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sünnet olmayı fıtrat gereği yapılan işler arasında zikretmiştir (Buhârî, Libâs, 63, 64; İstizân, 51; Müslim, Tahâre, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 178). İslam âlimlerinin çoğunluğu, sünnet olmanın vacip olduğunu söylerken Hanefiler bunun meşru bir mazeret olmadıkça terk edilmemesi gereken bir sünnet-i müekkede olduğunu vurgulamışlardır.

Bu itibarla sonradan Müslüman olan ya da küçükken sünnet olamamış bir kimsenin sünnet olması gereklidir. Ancak sünnet olmak İslam’ın şiarı olmakla birlikte, İslam’a girmek için bir ön şart değildir. Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir (Serahsî, Mebsût, X, 156; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, XIII, 430-432; Karâfî, ez-Zahîre, XIII, 280; İbn Kudâme, Muğnî, I, 115; İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, VI, 751)."