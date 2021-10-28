Sup ne demek, TDK'ya göre Sup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sup ne demek? Sup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sup kelimesi. Peki sup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sup nedir, sup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sup kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle

